تعرف على مباريات ميلان في شهر أبريل

يخوض فريق إيه سي ميلان الإيطالي عدة مواجهات قوية خلال شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز في نسخته الحالية 2020 – 2021.





ويحتل فريق إيه سي ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة جمعها من 18 انتصارا ، و5 تعادلات، و5 هزائم، خلف فريق انتر ميلان المتصدر برصيد 65 نقطة.





5 مباريات قوية لميلان في شهر أبريل:





السبت 3 أبريل: يستضيف ميلان نظيره سامبدوريا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

السبت 10 أبريل: يحل فريق ميلان ضيفا على فريق بارما في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

الأحد 18 أبريل: يلتقي فريق ميلان على ملعبه مع نظيره فريق جنوى بالجولة 31 من الدوري الإيطالي.

الأربعاء 21 أبريل: يستضيف ميلان نظيره ساسولو بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

الاثنين 26 أبريل: يواجه فريق ميلان مضيفه لاتسيو في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.



