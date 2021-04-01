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تعرف على مباريات ميلان في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:00 م
ميلان
ميلان
علاء خليف
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يخوض فريق إيه سي ميلان الإيطالي عدة مواجهات قوية خلال شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز في نسخته الحالية 2020 – 2021.

ويحتل فريق إيه سي ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة جمعها من 18 انتصارا ، و5 تعادلات، و5 هزائم، خلف فريق انتر ميلان المتصدر برصيد 65 نقطة.

5 مباريات قوية لميلان في شهر أبريل:

السبت 3 أبريل: يستضيف ميلان نظيره سامبدوريا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
السبت 10 أبريل: يحل فريق ميلان ضيفا على فريق بارما في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.
الأحد 18 أبريل: يلتقي فريق ميلان على ملعبه مع نظيره فريق جنوى بالجولة 31 من الدوري الإيطالي.
الأربعاء 21 أبريل: يستضيف ميلان نظيره ساسولو بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.
الاثنين 26 أبريل: يواجه فريق ميلان مضيفه لاتسيو في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

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