لأول مرة.. عمر خيرت يحيي حفلا موسيقياً بقصر عابدين













يحيي الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً ساحراً، لأول مرة داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وذلك مساء الأحد الموافق ٢ مايو المقبل.









ومن المققر أن يحيي الموسيقار عمر خيرت الحفل وبمصاحبة فرقته الموسيقية ، في اطار الاحتفاء بأجواء تجمع ما بين الاحتفال بعيد شم النسيم و ليالي رمضان، في ليلة مكتملة الأركان يمتزج فيها الفن الأصيل و العراقة ونسمات الربيع في ليلة رمضانية فريدة من نوعها.

يُقام الحفل تحت إشراف إحدى كبرى شركات تنظيم الحفلات في مصر والتي سبق لها تنظيم هذا النوع من الحفلات في أماكن أثرية عريقة مع مراعاة إتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".





وسيتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل وقيمتها وطريقة الحصول عليها خلال الأيام المقبلة.