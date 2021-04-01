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برلماني عن مدينة الدواء: ستعمل على ضبط السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بمشروع مدينة الدواء المصرية والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتي تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن المدينة تمثل دعمًا هاما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، موضحا أنها تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة حيث أنها تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى، بجانب أنها تقع على مساحة 180 ألف متر، مقسمة إلى مصنعين ضخمين، يضمان 20 خط إنتاج، يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية من خلالها.

و يشمل المشروع 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع، وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنها تمثل خطوة جيدة لاستكمال مسيرة تطوير قطاع الصحة والبنية التحتية وتعكس اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية وصحة وسلامة المواطن، لافتا إلى أن قطاع الصحة في مصر يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في إنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير وتأهيل جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية خلال الآونة الأخيرة فضلا عن المبادرات الهامة التي أطلقتها الدولة وهو ما يثبث أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بصحة المصريين وبتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم.

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