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للصحفيين.. كيف تحافظ على حياتك من "كورونا" خلال المشاركة بالانتخابات؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:02 م
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
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في ظروف استثنائية لم نشهدها من قبل، تعقد نقابة الصحفيين غدًا الجمعة 2 أبريل، انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذ المجلس الحالي قرارًا بتأجيل انعقاد العمومية، لتكون غدًا بمكان مفتوح، وهو نادي المعلمين بالجيزة، وذلك في محاولة للحفاظ على حياة الزملاء وصحتهم، عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتوزيع لجان التصويت بالنادي.

وطالب المرشحون بالانتخابات، وعلى رأسهم اللجنة المشرفة، الزملاء الصحفيين، بالالتزام بالإجراءات المُتبعة، واعتبار ذلك أنه "ميثاق شرف" بين الأعضاء وبعضهم البعض، والتأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، وارتداء الكمامة، واستخدام الكحول، وغير ذلك من الإجراءات.

واتخذت اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراءات احترازية صارمة، وطالبت أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بها، خلال فتح باب التسجيل بكشوف العمومية، وأيضًا خلال التصويت بصناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة.

وجاءت تلك الإرشادات كالتالي

1- الكمامة الطبية شرط للدخول من البوابات.

2- اشتراط التعرض للكاشف الحراري عند الدخول.

3- توفر النقابة كمامات طبية مجانية للزملاء عند المداخل.

4- توفر النقابة الكحول الطبي مجانًا بالأماكن التالية:

- مقار تسجيل الحضور.

- اللجان.

-المداخل.

- أماكن التجمع.

5- على الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

6- مراعاة التباعد الاجتماعي خلال انعقاد الجمعية العمومية.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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