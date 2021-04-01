الأردن تصدر طوابع توثق مرحلة مواجهة كورونا

طرح البريد الأردني، اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاصدار الذي جاء تحت عنوان "الأردن متحد لمواجهة كورونا" يتكون من 7 فئات كل فئة بقيمة 30 قرشاً والقيمة الإجمالية للإصدار 10ر2 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 6ر2 دينار.





واشار إلى أنه يمكن الحصول على هذه الطوابع والكتيبات من قسم الطوابع في مبنى البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مديرية بريد العاصمة من خلال مكاتب بريد جبل عمان، بريد اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد مكة مول، بريد العبدلي، ومحافظة إربد من خلال مكتب بريد إربد المركزي.