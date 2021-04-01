Advertisements

الأردن تصدر طوابع توثق مرحلة مواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
طرح البريد الأردني، اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاصدار الذي جاء تحت عنوان "الأردن متحد لمواجهة كورونا" يتكون من 7 فئات كل فئة بقيمة 30 قرشاً والقيمة الإجمالية للإصدار 10ر2 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 6ر2 دينار.

واشار إلى أنه يمكن الحصول على هذه الطوابع والكتيبات من قسم الطوابع في مبنى البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مديرية بريد العاصمة من خلال مكاتب بريد جبل عمان، بريد اللويبدة، بريد وسط البلد، بريد مكة مول، بريد العبدلي، ومحافظة إربد من خلال مكتب بريد إربد المركزي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ يوم

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة و 9 دقيقة

اتحاد الكرة يحدد حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة