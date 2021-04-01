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المغربية سلمى رشيد تخطف أنظار جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها  صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام"

وظهرت  سلمى رشيد بإطلالة كاجوال تبرز من أنوثتها مرتديه تيشيرت كحلي وبنطال جينز مما أبرز قوامها الممشوق، ونظارة شمس وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة مما أضفى على إطلالتها النعومة.

ووضعت سلمى رشيد لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه،  مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".

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