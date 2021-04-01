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استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبيةوالمواطنين المستحقين من كبار السن والأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.

كما اشار مكي ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية.

الجدير بالذكر انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط

اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

ودعى مكي جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
www.egcovac.mohp.gov.eg.

يأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبيه وكبار السن ومرضى المراض المزمنة وبناء على تعليمات الدكتورو هاله زايد وزيرة الصحة
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية
استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين المستحقين بالدقهلية

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