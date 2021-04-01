رجال الظل.. عمر الشناوي يشارك كواليس مسلسل الاختيار 2





حيث ظهر الفنان عمر الشناوي، في الصور بملابس الشرطة وعلق عليها قائلا:" الاختيار ٢ رجال الظل رمضان ٢٠٢١ان شاء الله ".





مسلسل "الاختيار 2 " مقرر عرضه في موسم رمضان القادم ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.





يذكر أن اخر أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



شارك الفنان عمر الشناوي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الاختيار 2"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".