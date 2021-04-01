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العراق يرسل مساعدات طبية إلى لبنان

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، إرسال مساعدات طبيبة جديدة إلى لبنان لـ"تجاوز أزمته الصحية"، فيما شكر الرئيس اللبناني ميشيل عون الحكومة العراقية على مساعدتها.

 

وذكر بيان للوزارة العراقية، أن وزيرها، حسن التميمي، التقى نظيره اللبناني، حمد علي حسن، في بيروت وناقشا تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والعلمية والتدريب.

 

على صعيد متصل التقى الوزير العراقي الرئيس اللبناني، ميشيل عون، الذي "قدم شكره للعراق، شعبا وحكومة، للدعم المستمر من قبل الحكومة العراقية في جميع المجالات"، وفقا لبيان الصحة العراقية.

 

ونقل التميمي رسالة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص بلاده على دعم جمهورية لبنان وشعبها وتفعيل الاتفاقيات والعلاقات المشتركة.

 

وخلال الأشهر الماضية أرسلت الحكومة العراقية مساعدات طبيبة وغذائية وصهاريج نفطية لمساعدة الحكومة اللبنانية وشعبها.

 

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تترافق مع أزمة سياسية وصحية، خاصة بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

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