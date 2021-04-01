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عبدالناصر محمد يجهز أسلحة النجوم لعبور جمهورية شبين

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:16 م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
رامي بشاي
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يختتم الفريق الكروى الأول بنادى النجوم اليوم استعداداته لمواجهة جمهورية شبين المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية ، والتى يستضيفها ملعب النجوم.

ويسعى النجوم لحصد نقاط المباراة الثلاثة للدخول إلى منطقة الأمان فى جدول ترتيب المجموعة خاصة فى ظل الأداء القوى الذى يقدمه الفريق منذ تولى عبدالناصر محمد وجهازه المعاون المسؤلية الفنية للفريق قبل مباراتين فقط.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل الدخول فى مسعكر مغلق الليلة، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة لمنع تعرض اللاعبين للأرهاق.

وسيعلن عبدالناصر محمد عقب انتهاء التدريب الختامى قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم اللقاء والتى ستكون 22 لاعباً فقط لأسباب فنية.

وعكف مدرب النجوم على دراسة مباريات شبين للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاتهم غدا فى الدوري، و كثف عبدالناصر من جلساته مع لاعبيه من أجل شرح بعض الجمل التكتيكية والفنية خاصة وأن الفريق يضم عددا كبير من الناشئين.

 وأكد عبدالناصرأنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع برنامج اعداد قوى لتجهيز بعض عناصر الخبرة الموجودة فى الفريق تمهيداً للإستفادة بهم خلال المباريات القادمة، وذلك من أجل العودة من جديد إلى مكانه النجوم الطبيعية التى يستحقها بين المنافسين. 

وأضاف مدرب النجوم أن كريم حسن شحاته مدير الكرة يعمل بكل قوة من أجل مصلحة الفريق ويسعى دائما إلى إزالة أية معوقات أو أزمات ق تعطل سير العمل وأن الكرة المصرية اكتسبت ادارى محنك جديد سيكون له باع فى هذا الكادر الإدارى.

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