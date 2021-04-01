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فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة الـ 19 المجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عن فوز فريق فاركو على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله على بهيج من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول .

تعادل فريق حرس الحدود مع فريق المالية بهدف لمثله تقدم فريق الحرس بهدف وليد عادل في الدقيقة 25 من الشوط الثاني وتعادل أحمد سالم للمالية في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.

وفاز الأوليمبى على الرجاء بثلاثية مقابل بهدفين، في موقعة مثيرة، شهد  إنتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم الرجاء بهدف سجله رزق عبد الحليم في الدقيقة 16 وتعادل محمود المنشاوي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل مروان شاهين الهدف الثاني من ركلة جزاء لفريق الأوليمبى في الدقيقة 33 من الشوط الثاني وتعادل محمود رأفت في الدقيقة 3 من الوقت الضائع وأدرك مصطفى جميل الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت الضائع .

وفاز أبو قير على الجزيرة بهدفين نظيفين سجلهما كارفالا ومصطفى الخواجه في الشوط الثاني.

وفاز دكرنس على بيلا بثلاثية مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدفين نظيفين سجلها محمد رمضان حله في الدقيقة 18 .

واضاف صلاح زايد الهدف الثاني في الدقيقة 22 وقلص النتيجة لبيلا حسين أنور زيكا بتسجيل الهدف الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 7 وتمكن محمد فوزي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 30 واضاف محمد
العزازى الهدف الثاني لبيلا في الدقيقة 42 من الشوط الثاني .

وتعادل دمنهور مع سبورتنج 1-1 حيث تقدم إبراهيم حميدو لدمنهور في الدقيقة 35 من الشوط الثاني تعادل فريق البلدية مع فريق الحمام بدون أهداف .

فاز فريق بنى عبيد على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله السعيد ماهر في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 42 نقطة
2- الحرس 38 نقطة
3- البلدية 35 نقطة
4- الأوليمبى 33 نقطة
5- أبو قير 30 نقطة
6- دكرنس 27 نقطة
7- المنصورة 24 نقطة
8- سبورتنج 24 نقطة
9- الرجاء 23 نقطة
10- دمنهور 23 نقطة
11- المالية 21 نقطة
12- كفر الشيخ 19 نقطة
13- الجزيرة 19 نقطة
14- الحمام 16 نقطة
15- بيلا 13 نقطة
16- بنى عبيد 12 نقطة

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