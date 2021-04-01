



"بكل سهولة"| خطوات الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا وطريقة الحجز





تصدر موقع تسجيل لقاح كورونا تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق الأول من أبريل 2021، بعدما كشف رئيس الوزراء عن تقدم 600 ألف للحصول على التطعيم.





الدخول لموقع تسجيل لقاح كورونا عبر رابط مباشر





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". وفتح موقع تسجيل لقاح كورونا أبوابه في الـ28 من فبراير الماضي، أبوابه أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الضغط "".





تسجيل لقاح كورونا





وأعلنت وزارة الصحة، عن موعد موعد بدء تسجيل لقاح كورونا حيث فتح الموقع في الموعد المحدد له، في فبراير الماضي وبدأ في تلقي طلبات الفئات المستحقة الحصول على اللقاح.





تسجيل لقاح كورونا والخطوات





وانطلق فتح باب تسجيل لقاح كورونا للمواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.





شروط تسجيل لقاح كورونا





وتطلب موقع تسجيل لقاح كورونا، إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، لتحديد أولوية الحاصلين على اللقاح، وقبول التسجيل.





بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا





ومن المنتظر أن يرسل موقع تسجيل لقاح كورونا سيرسل رسالة نصية للمسجلين تتضمن موعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





الفئات المستحقة في تسجيل لقاح كورونا





واستحق تسجيل لقاح كورونا بحسب وزيرة الصحة، مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، على موقع تسجيل لقاح كورونا إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد.





قاعدة بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا





واستند موقع تسجيل لقاح كورونا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.





وللدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا اضغط " هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ".





"بكل سهولة"| خطوات الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا وطريقة الحجز





