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سياسات أردوغان الفاشلة تضع الإقتصاد التركي في مأزق

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات معهد الإحصاءات في تركيا، ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

 

وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت في فبراير/شباط 9.6%، فيما زادت الواردات 9.4% مقارنة مع فبراير/شباط 2020.

 

وأوضح أنه في عام 2020 زاد العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.


 
 

وهوت الليرة التركية مجددا، الثلاثاء، لتفقد 2.7% من قيمتها في يوم واحد، وسط قلق في الأسواق من ضبابية السياسات المالية.

 

يأتي الهبوط بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، دون توضيح للقرار المفاجئ.


 
 

وخسرت الليرة 2.7% من قيمتها، وبلغ سعر الدولار 8.45 ليرة.

 

وقال المرسوم الرئاسي، إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي.


 
 

وشغل دومان مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.

 

ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.

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