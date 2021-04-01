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مواجهات حاسمة.. مواعيد مباريات الزمالك في شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إستعادة توازنه خلال شهر أبريل الحالي، عندما يخوض سبع مباريات سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي، خاصةً في ظل خروجه من المعترك الأفريقي بنسبة كبيرة.

ويواجه الزمالك نظيره مولودية الجزائر يوم السبت المقبل 3 أبريل خارج الأرض، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويختتم لقاءاته الأفريقية بملاقاة تونغيت السنغالي في ملعب القاهرة الدولي، يوم السبت 10 أبريل، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، في التاسعة مساءً، ويحتاج إلي معجزة من أجل التأهل إلي دور الثمانية، بتحقيقه الفوز في المباراتين بجانب هزيمة الفريق الجزائري من الترجي التونسي في الجولة الأخيرة.

ويعود الفارس الأبيض إلي المنافسات المحلية، بمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء 14 أبريل، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، في التاسعة والنصف مساءً.

وتنتظره موقعة هامة أمام بطل الدوري الموسم الماضي النادي الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد 18 أبريل، في التاسعة والنصف مساءً.

وسيلعب 3 مباريات عقب مباراة القمة أمام كلًا من الإنتاج الحربي في الجولة 16، ثم البنك الأهلي في الجولة 17 ثم المقاولون العرب في الجولة 18 (بداية الدور الثاني)، وذلك أيام الخميس 22 أبريل، والإثنين 26 أبريل، والخميس 29 أبريل، على الترتيب.

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