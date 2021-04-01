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ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حسم نادي برشلونة الإسباني، لصفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، بأن إدارة برشلونة بقيادة ماتيو أليماني المدير الرياضي للفريق الكتالوني، تمكن من حسم صفقة التعاقد مع ليساندرو مارتينيز مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضح الموقع بأن برشلونة يضع فقط اللسمات الأخيرة على الصفقة، حيث ستصل قيمتها إلى 20 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُجيد ليساندرو مارتينيز اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن برشلونة قد حسم في وقت سابق صفقة المدافع الإسباني إيريك جارسيا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الفترة القادمة كذلك.



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هالاند ليساندور جارسيا برشلونة أياكس

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