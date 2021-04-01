دكرنس يتخطي بيلا العنيد بالقسم الثانى









حقق الفريق الأول بنادى دكرنس فوزا صعبا على حساب ضيفه بيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 19 بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.





بدأ دكرنس بتشكيل مكون من : أحمد ربيع ، أحمد جمال ، عماد حلمى ، عادل أدهم ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، مصطفى محمد ، صلاح زايد ، إبراهيم سليمان ، حميدة على ، محمد رمضان "حله".





بينما بدأ بيلا بتشكيل مكون من : محمد ديدا ، مصطفى سعد ، مصطفى رضا ، رضا شحاته ، أحمد شكاره ، السعيد غمرى ، مورى بانجورا ، أمير إسماعيل ، محمد سكر ، حسين أنور زيكا ، جميل كمونة.





الشوط الأول إنتهى بتقدم دكرنس بهدفين دون مقابل سجلهما محمد رمضان حله والناشئ صلاح زايد.





فى الشوط الثانى عاد بيلا للأجواء بهدف حسين أنور زيكا من ركلة جزاء قبل أن يضيف محمد فوزى ثالث أهداف دكرنس وإختتم أهداف اللقاء حسين زيكا لصالح بيلا لينتهى اللقاء بفوز دكرنس ٣-٢.





الفوز رفع رصيد دكرنس للنقطة ٢٧ بينما توقف رصيد بيلا عند ١٥ نقطة.





أدار اللقاء طاقم تحكيمى بقيادة طاهر أيمن سليمان "حكم ساحه" ، محمد سيد زكى "مساعد أول" ، عبد الله امام "مساعد ثانى" ، شاكر عبد الحليم "حكم رابع".



