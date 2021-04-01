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الطاقة الذرية تكشف عن انتهاك جديد من لإيران للاتفاق النووي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
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 كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أقدمت على تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في 696 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم ركبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهازا آي.آر-4 ركبتها في مجموعة واحدة فى انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم 2015.

وحسب تقرير للوكالة الدولية نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس، أن إيران نصبت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي في نطنز.

وأضافت وكالة الطاقة الذرية: إن" الوكالة تأكدت في السابع من مارس 2021.. أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم".

وأعلن مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، اليوم الاثنين، أنه أبلغ الوكالة الدولية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، والممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكتب أبادي- عبر حسابه على تويتر قائلا-: "سيتم تنفيذ القانون الجديد الذى أقره البرلمان في وقته المحدد، مؤكدا أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال إلى المسار الجديد في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".

يشار إلى أن البرلمان الإيراني أقر في وقت سابق قانونا ينهي عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير، وقصر عمليات التفتيش المعلنة التي تجريها على المواقع النووية فقط.

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