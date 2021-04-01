Advertisements

انتقادات واسعة من المعارضة التركية لأردوغان وحكومته

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
 انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه حزبها لجهة محاولات إغلاق الحزب، وإسقاط عضوية نوابه في البرلمان.

 

وأشارت بولدان، في كلمة لها أمام كتلة حزبها البرلمانية، إلى أن إجراءات حكومة أردوغان وحليفه دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية تمثل "حالة انتقام سياسي".

 

وقالت بولدان للرئيس التركي "نذكرك مرة أخرى بأن الإجماع الديمقراطي والسياسة الحرة والقانون العالمي هي الخطوط الرئيسية للحل، الحوار والتفاوض يرسيان الأساس لهذا الخط".


 
 

وأضافت "ما دامت هذه الحكومة في السلطة، فلا أحد آمن في هذا البلد"، لافتة إلى أنّ "القرارات لا تُتخذ الآن على أساس الدستور أو القانون، بل على أساس النظام الإمبراطوري الذي يجب أن يصدره رجل واحد، وبدلاً من الاستماع إلى المعارضة، وهي عنصر لا غنى عنه من الديمقراطية، والتوصل إلى الفطرة السليمة، فقد بدأوا حرباً ضد المعارضة".


 
 

وتابعت "لقد قاموا بانقلاب على الحق في الانتخاب والترشح، وهو أهم مبادئ الديمقراطية".

 

وفي إشارة إلى عزل رؤساء البلديات المنتخبين والتابعين لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين وكلاء مقربين من الحكومة بدلاً عنهم قالت بولدان "بغض النظر عن إرادة الملايين من الأكراد، استولوا على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، لقد عينوا وصياً على جامعة بوغازيتشي، رأينا في اليوم الآخر أنهم عينوا وصياً لإدارة حديقة جيزي، لجأوا إلى الضغط والقمع للقضاء على جميع الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واحداً تلو الآخر"

أخبار تهمك

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة 3 لاعبين قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

اتحاد الكرة يحدد حكام أجانب لقمة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة