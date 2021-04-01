تعرف على مواعيد مباريات مانشستر سيتي فى شهر إبريل

اقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد الانفراد بصدارة الدوري متفوقًا على مانشستر يونايتد وليستر سيتي وليفربول.





بينما يواجه مانشستر سيتي فى شهر إبريل نظيره بوروسيا دورتموند الألماني ضمن مباريات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا فى لقاءات يرغب السيتي وبيب جوارديولا فى الصعود للدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

مباريات مانشستر سيتي فى شهر إبريل





السبت الموافق 3 إبريل يستضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.





الثلاثاء 6 إبريل يستضيف مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني ضمن مباريات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





السبت الموافق 10 إبريل يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية.





الأربعاء 14 إبريل يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نظيره مانشستر سيتي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





السبت الموافق 17 إبريل يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي فى تمام الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة.





الأربعاء الموافق 21 إبريل أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية.





الأحد الموافق 25 إبريل مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير فى كأس رابطة المحترفين فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية.



