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الأوليمبي يخطف فوزا صعبا من الرجاء بالقسم الثاني

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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حقق نادي الأوليمبي فوز غالي و ثمين على نادي الرجاء بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب عز الدين يعقوب، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة "بحري".

وجاء تشكيل الأوليمبي في مباراة الرجاء كالآتي:

عمرو الصعيدي، السيد جاد، محمد رجب، محمود المنشاوى، مصطفي جميل، طه إبراهيم، كاظم صبرى، مروان شاهين، أحمد عيد، عبد الله الرويني، حسين حمدي.

بينما جاء تشكيل نادي الرجاء كالتالي: أحمد أبو السعود، جون سيلا، خالد محمود، أحمد فراج، عز الدين خميس، إسلام سمير، عمرو محمود، سعيد السعيد، أمير معوض، محمد إسماعيل، رزق عبد الحليم.

إفتتح التسجيل لنادي الرجاء رزق عبد الحليم في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما جاء هدف التعادل للأوليمبي عن طريق المدافع محمد المنشاوي في الدقيقة 34، وسجل مروان شاهين الهدف الثاني لنادي الأوليمبي في الدقيقة 81 من علامة الجزاء.

 وجاء هدف التعادل لنادي الرجاء في الدقيقة 93 عن طريق محمود مقلد، أما هدف الفوز لنادي الأوليمبي سجله سيد جاد في الدقيقة 94 ليحقق الفريق السكندري فوزا غاليا.

وأدار اللقاء تحكيمياً في مباراة اليوم، حكم ساحة محمد حسن، أحمد حسنين مساعد أول، تامر رشاد مساعد ثان.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد الأوليمبي إلي 33 نقطة، بينما يظل في رصيد الرجاء 23 نقطة .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 42 نقطة
2- الحرس 38 نقطة
3- البلدية 35 نقطة
4- الأوليمبى 33 نقطة
5- أبو قير 30 نقطة
6- دكرنس 27 نقطة
7- سبورتنج 24 نقطة
8- الرجاء 23 نقطة
9- المنصورة 23 نقطة
10- دمنهور 23 نقطة
11- المالية 21 نقطة
12- كفر الشيخ 19 نقطة
13- الجزيرة 19 نقطة
14- الحمام 16 نقطة
15- بيلا 13 نقطة
16- بنى عبيد 12 نقطة


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