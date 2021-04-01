أبرزها إطلاق جائزة تحمل اسمه.. وزيرة الثقافة تعلن الاحتفال بمئوية"ثروت عكاشة"

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة كان له دورًا مؤثرُا في حياتها ومسيرتها بإنشائه أكاديمية الفنون والكونسرفتوار، موضحة أنه تم اكتشاف موهبتها من خلال أسرتها وتمكنت بعدها من استكمال دراستها بالأكاديمية. وأضافت: "لولا ثروت عكاشة لما اتيحت الفرصة لفنانين كبار مثل حسن شرارة ورمزي يسه وعدد من مغنيين الأوبرا العالميين".

وأكدت وزيرة الثقافة أن الدكتور ثروت عكاشة وضع حجر الأساس للعمل الثقافي في محافظات وقرى مترامية من خلال قصور الثقافة.

وأضافت: "كمسئولة في الدولة، أشعر بالفخر ولي الشرف أن استكمل الخطوات العظيمة التي أسسها الدكتور ثروت عكاشة في استراتيجيته لوضع بنية أساسية ثقافية في جميع أنحاء مصر، وهي استراتيجية مستمرة بعد مرور 60 عامًا".



وأشارت إلى أن الدكتور ثروت عكاشة أنشأ صروحًا ثقافية كبيرة منها المسارح والسيرك القومي ومسرح البالون والفرق الفنية، لافتة إلى أن وزارة الثقافة تحاول إحياء هذه الصروح وأنشطتها من جديد.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الدكتور ثروت عكاشة يشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، تنظمها هيئات وقطاعات وزارة الثقافة على مدى العام الجاري 2021، وتشمل مؤتمر بعنوان: "ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية" في إبريل 2021.

كما يتم إطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها، وتنظيم معرض في أوائل شهر إبريل يتناول مجال الفن التشكيلي، في فترة ثروت عكاشة، بالإضافة إلى كتاب وثائقي عنه، وإدراج احتفالية خاصة بالدكتور ثروت عكاشة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمر بالمركز القومي للترجمة في أكتوبر 2021، لمناقشة ما ترجمه الراحل ثروت عكاشة من أعمال، واحتفالية كبرى تقام في معبد ابو سمبل، خلال شهر سبتمبر 2021.







وافتتح اليوم الخميس الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً فكريًا يحمل عنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة"، وذلك في سياق الاحتفالات الجارية بمئوية الدكتور ثروت عكاشة؛ وزير الثقافة الأسبق ورائد النهضةً الثقافيةً الكبرى في مصر المعاصرةً.



وشارك في الندوة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، من خلال رسالة مسجلة، والدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي العالمي وشقيق الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والأستاذة إنصاف أوهيبة؛ ممثلة مؤسسة أندريه مالرو بمداخلة افتراضية من مقر المؤسسة في باريس. كما حضرت الندوة السيدة نورا عكاشة ابنة الراحل الدكتور ثروت عكاشة.



وأعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لاحتفال مكتبة الإسكندرية بالرائد العظيم الدكتور ثروت عكاشة في ذكرى مئويته، مؤكدًا أنه كان شخصية عظيمة أثرت مصر والمنطقة العربية بإسهامات ثقافية كبيرة نحترمها ونحتفي بها اليوم.

