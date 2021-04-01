أخبار مصر أخبار مصر Advertisements مستقبل وطن يوزع السيارات على المواطنين ضمن مبادرة الإحلال (فيديو) الخميس 01/أبريل/2021 - 05:58 م هبة عبد الحفيظ Advertisements أخبار تهمك ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة منذ ساعة و 7 دقيقة عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ حوالي 6 ساعات عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك منذ 36 دقيقة عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة منذ يوم عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان منذ حوالي 5 ساعات شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي منذ ساعتين و 8 دقيقة عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق منذ ساعتين و 15 دقيقة سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني منذ ساعة و 17 دقيقة عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 18 ساعة رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر منذ حوالي 8 ساعات قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم منذ يومين عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف منذ يوم عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر منذ حوالي 5 ساعات ليفربول يحسم مصير محمد صلاح منذ يوم رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة Advertisements