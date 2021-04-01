عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

محمد صلاح: كارتيرون مدرب فاشل.. وهذا سر تصريحاته الغريبة





هاجم محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أن لاعبي الفريق يعانون مشاكل نفسية وبدنية.





وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية :" كارتيرون مدرب فاشل ، لأنه يتحدث بهذه الطريقة عن الفريق رغم أنه يتابع الزمالك منذ 3 أو 4 أشهر وهو مدرب للتعاون السعودي فلماذا قبل بتدريبه؟".





وأضاف:" كارتيرون تولى قيادة الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري والذي فاز به الفريق الأبيض وقدم عرضاً رائعاً بينما يخرج المدرب الفرنسي للحديث عن مشاكل بدنية والفريق في منتصف الموسم وينافس في 3 بطولات".





وتابع:" كارتيرون يريد أن يلقي بفشله على المدرب السابق جايمي باتشيكو ويضع مبررات أمام الجماهير وللأسف مبررات وهمية وغير حقيقية فلاعبو الزمالك محترفون وقادرون على الفصل بين أي مشكلة داخل النادي وبين الملعب".





وأكد أن جمهور الزمالك يفهم في كرة القدم لأقصى درجة موضحاً أن كارتيرون يخرج بهذه التصريحات الغريبة ليبرز أنه صاحب دور وبصمة لو فاز الفريق على مولودية الجزائر بعد غدٍ السبت بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وطالب صلاح بالاعتماد على يوسف أوباما كمهاجم صريح في لقاء مولودية الجزائر والدفع بإمام عاشور منذ البداية لدعم خط الوسط والاستفادة من تسديداته القوية.



