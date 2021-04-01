يوفنتوس يعلن إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا

قال نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي أصيب بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى زميله التركي ميريح ديميرال الذي جاءت عينته إيجابية كذلك.





وكان بونوتشي (33 عاماً) قد عاد من المشاركة مع منتخب بلاده إيطاليا، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الإيطالي للعبة عن إصابة أربعة أفراد من الطاقم الفني بكورونا.





وسيخضع بونوتشي للعزل الذاتي وهو الأمر الذي سيبعده عن مواجهات فريقه أمام كل من تورينو ونابولي وجنوى في الأيام العشرة المقبلة.





وذكر يوفنتوس في بيان له عبر موقعه الرسمي: "بونوتشي الذي عاد من المشاركة مع منتخب إيطاليا، جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها صباح اليوم".

وأضاف البيان: "اللاعب يخضع للعزل المنزلي الآن".





وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة المدافع التركي ميريح ديميرال بكورونا يوم 26 مارس الماضي، حينما كان يشارك مع منتخب بلاده.





وتم منح ديميرال الإذن بالعودة إلى إيطاليا على متن رحلة جوية خاصة، على أن يتم عزله داخل فندق تابع للنادي.





وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس ينوي تغريم ثلاث لاعبين من الفريق وذلك بسبب مخالفتهم لقواعد مكافحة فيروس كورونا من خلال حضور حفل.





ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة له.



