Advertisements

يوفنتوس يعلن إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي أصيب بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى زميله التركي ميريح ديميرال الذي جاءت عينته إيجابية كذلك.

وكان بونوتشي (33 عاماً) قد عاد من المشاركة مع منتخب بلاده إيطاليا، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الإيطالي للعبة عن إصابة أربعة أفراد من الطاقم الفني بكورونا.

وسيخضع بونوتشي للعزل الذاتي وهو الأمر الذي سيبعده عن مواجهات فريقه أمام كل من تورينو ونابولي وجنوى في الأيام العشرة المقبلة.

وذكر يوفنتوس في بيان له عبر موقعه الرسمي: "بونوتشي الذي عاد من المشاركة مع منتخب إيطاليا، جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي خضع لها صباح اليوم".
وأضاف البيان: "اللاعب يخضع للعزل المنزلي الآن".

وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة المدافع التركي ميريح ديميرال بكورونا يوم 26 مارس  الماضي، حينما كان يشارك مع منتخب بلاده.

وتم منح ديميرال الإذن بالعودة إلى إيطاليا على متن رحلة جوية خاصة، على أن يتم عزله داخل فندق تابع للنادي.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس ينوي تغريم ثلاث لاعبين من الفريق وذلك بسبب مخالفتهم لقواعد مكافحة فيروس كورونا من خلال حضور حفل.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة له.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بونوتشي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة