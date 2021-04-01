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الشهيد الـ(425).. "الأطباء" تنعي مدير الإدارة الصحية غرب أسيوط سابقا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة ماجدة فهيم ينى، مدير الاداره الصحية غرب أسيوط سابقا، والتى توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة أن الشهيدة الدكتورة ماجدة فهيم ينى، الطبيب رقم الــ(425)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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