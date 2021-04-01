بعد افتتاحها.. تعرف على مدينة الدواء المصرية (فيديو)



وأوضح "التقرير"، أن مدينة الدواء المصرية أكبر المدن في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 180 ألف متر، وتنتج المدينة 150 مليون عبودة دواء سنويا.



وتستخدم مدينة الدواء أعلى أعلى التكنولوجيات المتطورة عالميا في تصنيع الدواء، وتضم مصنعين للأدوية غير العقيمة بأكثر من 15 منطقة إنتاج.



ولفت التقرير، إلى أن مدينة الدواء توفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارات والعقاقير الطبية كافة، وتركز المدينة على تصنيع أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وامراض الكلى، وتهدف إلى أن تكون مركز إقليمي لتصنيع الدواء ومنصة للتصدير.







عرضت فضائية "TeN"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد أهم المعلومات عن مدينة الدواء المصرية التي افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.