عبد اللطيف منيع يتحدى "كورونا"ويتدرب للحفاظ على وزنه للتأهل للأولمبياد





"من يملك الإصرار.. لا يعرف المستحيل".. تنطبق هذه العبارة على البطل المصري عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب القومي للمصارعة، والذي يتدرب بقوة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على وزنه ولياقته البدنية استعدادًا للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021؛ ليحقق حلمه برفع اسم مصر في الأولمبياد من خلال الفوز بميدالية بأكبر حدث رياضي عالمي، ويضيف لقائمة إنجازاته الرياضية التي تضم ميداليات عديدة في محافل إقليمية ودولية كبرى آخرها الفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 130 كجم للمصارعة الرومانية ببطولة روما الدولية.





وأثبتت الفيديوهات المتداولة للبطل عبد اللطيف منيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقولة "المستحيل ليس مصريًا"، حيث أظهرت تدرب اللاعب بجدية وأدائه تمارين رياضية متنوعة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي يتطلب علاجه راحة تامة، كما ظهر اللاعب وهو يحاول استخدام أبسط الإمكانيات المتاحة بفندق العزل بدولة المجر لأداء التمارين الرياضية تحت إشراف مدربيه، ليحول اللاعب محنة كورونا إلى منحة للتركيز والتدريب بقوة للوصول لحلمه بالمشاركة في الأولمبياد.





وتساعد رعاية أندية وادى دجلة للبطل المصري عبد اللطيف منيع، المصنف الثاني عالميًا، في تحقيق حلمه بالمشاركة في الأولمبياد من خلال توفير أفضل المدربين في مصر وفقًا لأحدث أنظمة التدريب وبمعسكرات بدول متنوعة ليستفيد اللاعب من الاحتكاك مع أبطال كبار في لعبته ويصبح جاهز ومؤهل لمواجهات الأولمبياد.





ويشارك عبداللطيف منيع في تصفيات أفريقيا واقيانوسيا المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو والتي ستقام في الفترة من 2 الى 4 أبريل على الملاعب التونسية. وسيتأهل اللاعبيين الذين فازوا بالمركز الاول والثاني في كل الأوزان الى اوليمبياد طوكيو مباشرة.



