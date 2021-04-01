تعرف على كشف حساب «حسام البدري» مع منتخب مصر حتي الآن









تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، تحت قيادة المدير الفني الوطني حسام البدري، للمرة الخامسة والعشرين في تاريخ الفراعنة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر:





تولى حسام البدري مهمة تدريب المنتخب المصري، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية، والخروج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد.





وقاد حسام البدري المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في 8 مباريات، فاز خلالهم في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، وسجل لاعبو المنتخب 12 هدف، ودخل مرماه 3 أهداف.



