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تعرف على كشف حساب «حسام البدري» مع منتخب مصر حتي الآن

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، تحت قيادة المدير الفني الوطني حسام البدري، للمرة الخامسة والعشرين في تاريخ الفراعنة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر:

تولى حسام البدري مهمة تدريب المنتخب المصري، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا النسخة الماضية، والخروج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وقاد حسام البدري المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في 8 مباريات، فاز خلالهم في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، وسجل لاعبو المنتخب 12 هدف، ودخل مرماه 3 أهداف.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، عن الأجندة الدولية لمواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

ويشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (40 منتخبا)،  مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي ستقام بنظام المواجهات المباشرة (ذهابا وايابا)، على أن يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في البطولة العالمية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات (الجابون وليبيا وأنجولا).

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات، ثم يلتقي مع منتخب ليبيا في الجولة الثانية، بينما يواجه الجابون في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية.

وجاءت مواعيد الأجندة الدولية الرسمية للمنتخبات الأفريقية حتى نهاية عام 2021 كالتالي:

- 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى والثانية.

- 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة والرابعة.

- 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة والسادسة.

- 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم.

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منتخب مصر مصر حسام البدري الفجر البدري

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