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اختيار لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة الأطباء كأفضل مقدم للتطوير المهني المعتمد

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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اختارت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة أطباء مصر كأفضل شريك يقدم تدريب معتمد للاطباء عن عام ٢٠٢٠.

وقالت الدكتورة رانية العيسوي مقرر لجنة التعليم الطبي إن النقابة العامة للاطباء، كانت من أول الجهات التي حصلت علي الاعتماد من قبل الهيئة منذ إنشائها وكذلك تحرص علي حصول معظم الدورات التدريبية المقدمة بها علي ساعات معتمدة.

وتابعت: نقابة الأطباء هي أول من يحصل علي اعتماد الهيئة لمنصة للتعليم الطبي اونلاين EMSedu
والتي تقدم دورات طبية ولقاءات علمية مسجلة ومعتمدة للاطباء في التخصصات المختلفة وكذلك أحدث المعلومات والاخبار العلمية.

وأضافت العيسوي، أن هذا التكريم هو ثمار وجهد فريق عمل لجنة التعليم الطبي الذي يعمل علي مدار الساعة لخدمة الاطباء من مدير اداري اللجنة الي سكرتارية ومنسقي الدورات والمنصة.

وتابعت: لا يسعنى الا ان أشكر مجلس النقابة العامة وعلي راسهم الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة علي تشجيعهم ومساندتهم وتذليل كل الصعاب أمام عمل اللجنة العلمية ايمانا منهم بأهمية التدريب والتطوير المهني المستمر.
اختيار لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة الأطباء كأفضل مقدم للتطوير المهني المعتمد
اختيار لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة الأطباء كأفضل مقدم للتطوير المهني المعتمد

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