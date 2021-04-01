انفوجراف انفوجراف Advertisements ضوابط العمل بالمساجد في شهر رمضان الخميس 01/أبريل/2021 - 06:05 م Advertisements ضوابط العمل بالمساجد في شهر رمضان أخبار تهمك عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ حوالي 6 ساعات رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني منذ ساعة و 19 دقيقة ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة منذ ساعة و 9 دقيقة عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان منذ حوالي 5 ساعات ليفربول يحسم مصير محمد صلاح منذ يوم عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف منذ يوم عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق منذ ساعتين و 17 دقيقة سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم منذ يومين عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة منذ يوم شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي منذ ساعتين و 10 دقيقة رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 18 ساعة عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك منذ 38 دقيقة Advertisements