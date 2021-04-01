انفوجراف انفوجراف Advertisements 7 رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء بمحافظة القليوبية الخميس 01/أبريل/2021 - 06:07 م Advertisements 7 رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء بمحافظة القليوبية أخبار تهمك رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك منذ 40 دقيقة شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي منذ ساعتين و 12 دقيقة ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة منذ ساعة و 11 دقيقة عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف منذ يوم سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم منذ يومين رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان منذ حوالي 5 ساعات فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق منذ ساعتين و 19 دقيقة ليفربول يحسم مصير محمد صلاح منذ يوم عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة منذ يوم عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر منذ حوالي 5 ساعات Advertisements