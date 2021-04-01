Advertisements

خالد الجندى عن افتتاح مدينة الدواء: لا ينكر إنجازات السيسى إلا حاقد (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مدينة الدواء بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "dmc"، اليوم الخميس، إنّ إنجازات الرئيس السيسي لا ينكرها إلا حاقد، مؤكّدًا أنّ مشروع مدينة الدواء يُضاف إلى قائمة إنجازات الرئيس السيسي.

وأضاف: "حفظ الله الرئيس السيسي وأيّده وغفر له وبارك الله فيه وأمدّ الله في عمره وحشرنا الله معهم في الجنة بإذن الله".

وشدّد الجندي على أهمية مشروع مدينة الدواء قائلًا إنّ الدولة التي تمتلك دواءها وسلاحها لا يُخشَى عليها من أي شيء، مؤكّدًا أنّ الدواء على رأس أولويات قائمة المصارف الزكوية والالتزامات الأسرية.

أخبار تهمك

فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ 40 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة