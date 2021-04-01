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"أطباء سوهاج" تناشد وزيرة الصحة اعتماد "سوهاج الجامعي" لتدريب أطباء الزمالة

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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خاطبت نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج كلا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأمين عام الزمالة الدكتور مجدى الصيرفى، للمطالبة باعتماد مستشفيات المحافظة في الزمالة المصرية والتعاقد مع مدربين لاتاحة فرص تدريب لخريجي طب سوهاج داخل محافظتهم، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لأطباء سوهاج التى عقدت الجمعة الماضية 26 مارس 2021.

كما خاطبت النقابة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بسوهاج لزيادة عدد الدرجات المالية المتاحة بمستشفى سوهاج الجامعى وذلك نظرًا لإحتياج المستشفى الجامعى لعدد كبير من الأطباء لإفتتاح عدد كبير من الوحدات الطبية المتخصصة بها.

وأوضحت دكتورة ايمان سلامة- عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر قطاع جنوب الصعيد- أبعاد المشكلة قائلة: انه مع انتهاء سنة الإمتياز وبداية التكليف فوجىء أطباء دفعة ٢٠١٩ طب سوهاج بالتالي:

أولا: في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة علي تكليف جميع الأطباء الخريجين في نظام الزمالة المصرية فان اغلب مستشفيات سوهاج لم تعتمد ببرنامج الزمالة ولم يتم التعاقد مع مدربين في المحافظة في اغلب التخصصات وعليه لايوجد اماكن لتدريب الخريجين بمستشفيات سوهاج، مما سيضطر خريجي طب سوهاج من استلام الزمالة في محافظات اخري في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من عجز شديد في اعداد الاطباء، هذا وقد خاطبت نقابة اطباء سوهاج وزارة الصحة ومسؤولي الزمالة المصرية لسرعة اعتماد مستشفيات المحافظة في الزمالة المصرية والتعاقد مع مدربين لاتاحة فرص تدريب لخريجي طب سوهاج داخل محافظتهم والحفاظ علي تقديم خدمات صحية لائقة بالمحافظة.

ثانيًا: خلو ٧١ درجة مالية فقط للأطباء المقيمين بمستشفيات سوهاج الجامعية العدد الاقل علي مدار الاعوام الماضية في الوقت الذي تستعد فيه جامعة سوهاج لافتتاح مستشفي جديدة بسوهاج الجديدة علي اعلي مستوي من التجهيزات ولقد بذلت ادارة المستشفي وعمادة كلية طب سوهاج ورئاسة جامعة سوهاج جميع المساعي لزيادة هذه الاعداد بمخاطباتها الرسمية للجهات المعنية وتجاوب اعضاء مجلس النواب بالمحافظة مع القضية وكذلك خاطبت نقابة اطباء سوهاج بناء علي قرارات جمعيتها العمومية التنظيم والادارة ووزارة المالية لزيادة الدرجات المالية للاطباء المقيمين بمستشفيات سوهاج الجامعية خاصة لما تقوم به مستشفيات جامعة سوهاج من دور حيوي في استقبال الحوادث اليومية ومنها حادث قطاري سوهاج واحتياجها لزيادة اعداد الاطباء المقيمين بها.

وناشدت ايمان المسئولين قائلة: نرجو الإسراع في الاستجابة للمطالب الملحة والعاجلة من جميع الجهات المعنية، لأنها حق شباب الاطباء في التدريب واستلام العمل داخل محافظاتهم.

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