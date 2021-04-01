خالد الجندى: نعيش في نعمة إنجازات السيسى ولقطاء الأوطان محرمون (فيديو)



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها، ولقطاء الاوطان هم المحرمون من النعمة التى نعيش فيها.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ننتمى إلى بلد بها رجال ويكفى العزة والكرامة بعد تجربة قناة السويس التى علينا نشعر بالفخر بسواعد ابنائنا، ويكفى الرئيس عبدالفتاح السيسى لما قال من موقف القوة والشجاعة دفاعا عن الحقوق المائية اللى عاوز يجرب يجرب".



