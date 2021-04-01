Advertisements

خالد الجندى: نعيش في نعمة إنجازات السيسى ولقطاء الأوطان محرمون (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها، ولقطاء الاوطان هم المحرمون من النعمة التى نعيش فيها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ننتمى إلى بلد بها رجال ويكفى العزة والكرامة بعد تجربة قناة السويس التى علينا نشعر بالفخر بسواعد ابنائنا، ويكفى الرئيس عبدالفتاح السيسى لما قال من موقف القوة والشجاعة دفاعا عن الحقوق المائية اللى عاوز يجرب يجرب".

أخبار تهمك

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

04:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة