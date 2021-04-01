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احتفالا بيومهم.. فتح جميع حدائق القاهرة "مجانا" للأطفال الأيتام

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان، يوم غد الجمعة، للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

ويشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا الجمعة، الاحتفالية التي ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة.

وسيتم إقامة الاحتفالية عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة 1 بمدينة السلام 2 بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي، وسيتم توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم في عيد اليتيم.

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