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قبل الانتخابات بساعات.. جمال عبدالرحيم يوجه رسالة لأعضاء نقابة الصحفيين

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:18 م
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي "فوق السن"، إن أنظار الرأي العام المصري والعربي والعالمي، تتجه غدًا الجمعة 2 أبريل، إلى نقابتنا العريقة، وقلعة الحريات في مصر والوطن العربي، وذلك خلال انعقاد الانتخابات.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نقابة الصحفيين احتضنت ودافعت عن كل فئات الشعب المصري العظيم، وقدّمت عشرات الشهداء من أجل الدفاع عن الوطن، والحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وكانت أول نقابة مصرية تتخذ جمعيتها العمومية قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع المهني، والنقابي، والشخصي، مع الكيان الصهيوني.

ووجه "عبدالرحيم" رسالة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أتمنى أن نوجه رسالة مهمة إلى الجميع بوحدتنا، وذلك من أجل الحفاظ على هيبة نقابتنا العريقة، وكرامة الصحفيين".


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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