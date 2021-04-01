عمرو بدر: نقابة الصحفيين ستبقى قلعة للحريات ونورًا إذا ما حل الظلام

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي "تحت السن"، إن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، هو فرصة عظيمة لطرح كل قضايانا، وفتح كل الملفات المغلقة.



وأكد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثقته أن إرادة أصحاب مهنة القلم أقوى من أن يؤثر عليها أحد، لا بالترغيب ولا بالترهيب، مضيفًا أن نقابة الصحفيين ستبقى قلعة للحريات، وسندًا لكل الزملاء، ونورًا إذا ما حل الظلام.



ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "كلي يقين أن إرادتكم ستنتصر لصالح المهنة ومستقبلها، ميعادنا غدًا لندافع عن إرادتنا، ونختار من نثق في قدرتهم على التعبير عن هموم المهنة وقضاياها الكبرى".



وتابع: "اليوم أختتم حملتي شاكراً لكم كل الحب الذي لمسته في اتصالاتكم ورسائلكم، وهو الحب الذي لا أملك أمامه إلا أن أعدكم بالاستمرار في الدفاع عن الصحافة وحريتها، وعن النقابة واستقلالها، وعن أبناء المهنة وكرامتهم، وحقهم في حياة كريمة".



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.