تعرف مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد في شهر أبريل

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، مواجهات مصيرية في بطولة الدوري الإسباني خلال شهر أبريل الجاري، لاسيما بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي.





مواعيد مباريات أتليتكو مدريد في شهر أبريل





ويحتل أتليتكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 66 نقطة وبفارق أربعة نقاط عن برشلونة أقرب الملاحقين صاحب الـ64 نقطة.





ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا أمام مضيفه إشبيلية ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد الموافق 4 أبريل.





ويرحل أتليتكو مدريد بمواجهة ريال بيتيس، بالجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 11 أبريل.





ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق إيبار بالجولة الحادية والثلاثين من بطولة الليجا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 18 شهر أبريل الجاري.





ويستقبل الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد، ضيفه ويسكا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني مساء يوم 21 أبريل الجاري.





وأخيرا يرحل أتليتكو مدريد لمواجهة أتليتك بلباو ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني مساء يوم 25 أبريل الجاري.



