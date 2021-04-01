المسرح شريك التنمية داخل القرى.. "ولاد البلد" داخل مدارس قرى الأقصر ابتداء من اليوم





قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أنه ابتداء من اليوم الخميس ١ ابريل تبدأ أول العروض داخل القرى بمحافظة الأقصر لعرض " ولاد البلد" ، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان خالد النجدي، حيث يقدم العرض حتى الثلاثاء المقبل ٦ إبريل في تمام السابعة مساء بقرى الطود بمركز الطود ، الدير و أصفون بمركز إسنا، أبو قليعي و الغرز بحاجر أرمنط الحيط ، و مركز القرنة، حيث يصل المسرح الاحترافي الى العمق المصري داخل القرى، و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح ، و تنظمه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح، و بالتعاون مع وزارة الداخلية و وزارة الشباب و الرياضة و وزارة التضامن الاجتماعي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة و عدد من الجهات المعنية و جمعيات المجتمع المدني .









يقول محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ان العرض يقدم داخل مدارس القرى، و هو مستوى آخر من التقارب مع الجمهور، حيث انه و على الرغم من صعوبة التواجد لتقديم عروض مسرحية داخل القرى نظرا لصعوبة توفير متطلبات العروض المسرحية ، الا انه و بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالمحافظة تغلبنا على هذا التحدي و استطعنا تنظيم ٦ ليالي عرض متتالية ب ٦ قرى مختلفة داخل محافظة الأقصر.









عرض "ولاد البلد"يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي ، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.



