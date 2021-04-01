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فيديو.. ياسمين عبدالعزيز بفستان نبيتي في أحدث ظهور لها

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.


حيث ظهرت ياسمين في الصورة، باطلالة أنيقه، حيث ارتدت فستان باللون النبيتي، ونال الفيديو اعجاب العديد من جمهورها.


يذكر أن آخر اعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. 


تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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ياسمن عبدالعزيز

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