صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، عن تواصل اللاعب من مسؤولي القلعة الحمراء للرحيل عن الدراويش.





وأوضح المصدر أن عبد الرحمن مجدي طلب من مسؤولي الأهلي حسم المفاوضات معه للانتقال إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل رغبته بتمثيل المارد الأحمر.





وتابع المصدر أن عبد الرحمن مجدي يرغب في الرحيل عن الإسماعيلي بسبب سوء موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري، فضلا عن رغبته في الحفاظ على مكانه بالمنتخبين الأوليمبي والأول، في الفترة المقبلة قبل دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس الأمم الإفريقية.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



