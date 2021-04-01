Advertisements

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:30 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر مقرب من عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، عن تواصل اللاعب من مسؤولي القلعة الحمراء للرحيل عن الدراويش.

وأوضح المصدر أن عبد الرحمن مجدي طلب من مسؤولي الأهلي حسم المفاوضات معه للانتقال إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل رغبته بتمثيل المارد الأحمر.

وتابع المصدر أن عبد الرحمن مجدي يرغب في الرحيل عن الإسماعيلي بسبب سوء موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري، فضلا عن رغبته في الحفاظ على مكانه بالمنتخبين الأوليمبي والأول، في الفترة المقبلة قبل دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الرحمن مجدي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية الابطال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

فوز فاركو ودكرنس وأبو قير وتعادل البلدية ودمنهور بالقسم الثاني

منذ ساعة و 23 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

01:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة