خالد الجندي عن إلغاء الموائد الرمضانية: وصلوا طعام الفقراء ديليفرى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب اتباع الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لأن اتباعها فيه الصالح العام.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اشيد بقرارات وزير الاوقاف، حول صلاة التراويح، مع الالتزام بالضوابط الاحترازية، وان كان فى النفس منها شىء، على أنها نصف ساعة، وامل أن تكون ساعة".



واستكمل الجندى: "منع الموائد الرمضانية، سواء بالمساجد ولا ساحتها، لكن احنا خدم للمساكين ونسترهم ونرسل لهم طعامهم ديليفرى، وهذا جزء من المحنة التى نستفيد بها وتحولها لمنحة".

