موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيير طريقة اللعب أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.





ومن المعتاد أن يخوض الأهلي مباراياته بطريقة 4-2-3-1، بشكل دائم منذ أن تولي المدرب الجنوب أفريقي القيادة الفنية للفريق الأحمر.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن موسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب في مباراة المريخ إلى 4-4-2، وهي نفس الطريقة التي فاز بها على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة الأخيرة، حيث كان مضطرا للفوز يهذه المباراة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية.





وواصل الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها بعد غد السبت في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



