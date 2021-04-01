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معرض زايد للكتاب يُتيح مواصلات مجانية للزوار

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
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أعلنت اللجنة المنظمة للدورة السابعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، والذي انطلقت فعالياته ظهر اليوم وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، عن إتاحة خطوط مواصلات مجانية لسكان المدينة لزيارة المعرض. 


يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة؛ ويحفل خلال أيامه الإثني عشرة بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.

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