ويزو تهنئ حمدي الميرغني بمناسبة عيد ملاده





وعلقت ويزو الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيب يا اطيب خلق الله ربنا يكرمك وتحقق كل اللي بتتمناه ياعسليه الحياه يابو تمارا يا عسل" وقد ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه.





يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.





المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





ويعد مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.



نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها بصحبة الفنان حمدى الميرغنى لتهنئته بعيد ميلاده.