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الليلة .. أبلة فاهيتا ترقص وتغني مع حكيم

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
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يطل الميجا ستار حكيم الليلة في حلقة إستثنائية من برنامج( ابلة فاهيتا) علي قناة ON الساعة 11مساءا ، تظهر الأبلة في مواجهة حكيم وتغني وترقص معه لكنها تعترف بموهبته الخاصة في الكوميديا والغناء خاصة أنها لم تستطع أن تصمد أمامه في الكوميديا في العديد من الفقرات ، اللقاء تطرق إلي مشوار حكيم الفني وعلاقته بأهله وأسرته وأسباب تألقه الفني   إستمرار  نجاحه علي المستويين  العربي والدولي منذ بداية مشواره الفني حتي الآن ،حكيم قدم العديد من الأغنيات بمصاحبة  فرقته الموسيقية التي أشادت بها أبلة فاهيتا

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