قبل الانتخابات بساعات.. إسلام أبازيد للصحفيين: أنتم من تصنعون المستقبل

قال إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بأيديهم تغيير المعادلة، وأن يصنعوا مستقبل أفضل للمهنة، وذلك باختياراتهم في صندوق الاقتراع.



وأضاف في فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصحفيون يعانون من مشكلات كثيرة، وعليهم المشاركة بقوة في الانتخابات، لاختيار أعضاء مجلس يبحثون عن حلول حقيقية لتلك الأزمات، خاصة وأنها تنعقد في ظروف كورونا، وهي ظروف قد تدفع البعض من كبار السن لعدم المشاركة، ولذلك الكثافة مطلوبة.



ووجه رسالة للزملاء الصحفيين قائلًا: "مستقبل المهنة بين أيدينا، فقط نحن القادرون على التغيير، أدعو الشباب للحضور بكثافة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على حياتهم".



وأكد "أبازيد" أن الزملاء رواد المهنة بجدول المعاشات لهم حق أصيل على النقابة، ولا يجب معاملتهم على أنهم ليسوا صوتًا انتخابيًا، ولكنهم على رأس الجمعية العمومية، مطالبًا بضرورة أن يكون لهم جزءًا كبيرًا من اهتمام مجالس النقابة المتعاقبة.



ولفت المرشح لعضوية المجلس، إلى أن الصحفي بجدول المعاشات تزيد متطلبات الحياة لديه، في وقت يقل فيه المعاش عن بدل التدريب بنسبة كبيرة، مما يجعلهم في حاجة شديدة لنظرة من مجلس النقابة.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.