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مدير مركز سلمان– زايد يكشف لـ "الفجر" السر وراء دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:35 م
ايران وميليشيا الحوثي الارهابية
ايران وميليشيا الحوثي الارهابية
دعاء جمال
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كشف الدكتور هشام البقلي، مدير مركز سلمان – زايد في تصريح خاص لـ"الفجر" الأسباب الخفية وراء عداوة إيران ودعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية.

 

وقال "البقلي":"لا يمكن لإيران أن توافق على أى مبادرات تطلقها المملكة العربية السعودية لأسباب متعددة السبب، فالأول أنها لا تريد أن تكون المملكة صاحبة فضل فى حل الأزمة اليمينة، والأمر الثاني أن إيران تريد إطالة أمد الصراع فى اليمن واستمرار السيطرة على تنظيم الحوثي حتى يكون شوكة فى حلق أى نظام سيأتى مستقبلا فى اليمن على غرار حزب الله فى لبنان والحشد الشعبي فى العراقي، فبالتالى هذا المخطط لم يتحقق بعد حتى توافق طهران على مبادرات سعودية".

 

وتابع البقلي في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر":"يضاف إلى ذلك أن الملف اليمني من الملفات التى تستغلها طهران فى الضغط على المجتمع الدولى فى عمليات التفاوض فيما يخض برنامجها النووي ومنظومة الصواريخ البالستية".


وأضاف مدير مركز سلمان- زايد :"إيران تعرف جيدا أن الحوثي مليشيا مسلحة تستخدم لضرب استقرار المنطقة من خلال الصواريخ التى يتم إطلاقها بين حين وآخر على مواقع استراتيجية فى السعودية وهو ما يساعد إيران أكثر على استفزاز المجتمع الدولى للموافقة على شروط طهران ولا ننسي أن المواقع التى تحاول إيران ضربها عن طريق الحوثي مثل مواقع البترول وغيرها تؤثر اقتصاديا على المستوي العالمي لسوق النفط فالمقصود ليس المملكة فحسب بل القوى الدولية أيضا".

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هشام البقلي ميليشيا الحوثي الارهابية مدير مركز سلمان زايد مبادرة السعودية ايران الفجر السعودية

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