Advertisements
عاجل.. السيسي يشارك في اجتماع رفيع المستوى لـ غرفة التجارة الأمريكية
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:41 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements