"تشييد رجال الأعمال" تكشف التحديات التي تواجه تصدير قطاعي العقارات والمقاولات

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"تشييد رجال الأعمال" تكشف التحديات التي تواجه تصدير قطاعي العقارات والمقاولات
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:40 م
أحمد الشيخ
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قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتم بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء لان أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.
وأضاف داكر عبد اللاه الان بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والاماكن تغيرت وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها.
وأشار داكر عبد اللاه الى أن هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة او العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولابد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب وهذا لم يعد مستهدفاً الان لان الاجنبي او العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.
ونوه داكر الى وجود مشكلة في تسجيل العقار مؤكدا ان فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الاجنبي ولابد من اتخاذ الية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى اليه الدولة حاليا من خلال قانون التسجيل العقاري الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعا وشراءً.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع المقاولات العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية ولاعب رئيس في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام ونناشد القطاع المصرفي بمساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الافريقية فهي سوق واعد وكبير وشديد الولع بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الافريقية واحتياجتها العقارية والانشائية يتم توفيرها للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح داكر عبد اللاه نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين .
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