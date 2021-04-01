"تشييد رجال الأعمال" تكشف التحديات التي تواجه تصدير قطاعي العقارات والمقاولات









قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتم بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء لان أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.





وأضاف داكر عبد اللاه الان بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والاماكن تغيرت وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها.





وأشار داكر عبد اللاه الى أن هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة او العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولابد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب وهذا لم يعد مستهدفاً الان لان الاجنبي او العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.





ونوه داكر الى وجود مشكلة في تسجيل العقار مؤكدا ان فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الاجنبي ولابد من اتخاذ الية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى اليه الدولة حاليا من خلال قانون التسجيل العقاري الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعا وشراءً.





وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع المقاولات العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية ولاعب رئيس في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام ونناشد القطاع المصرفي بمساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الافريقية فهي سوق واعد وكبير وشديد الولع بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الافريقية واحتياجتها العقارية والانشائية يتم توفيرها للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.





وأوضح داكر عبد اللاه نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين .